Собчак, признай это! Настоящим отцом Платона Виторгана оказался депутат Капков

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Все факты приводят к этому. Политик и ведущая уже были любовниками ранее. Снова произошла интрижка? Платон - точная копия Капкова.

В сети уже не первый месяц до сих пор ходят различные слухи и новые подробности об изменах, скандалах, романах и интрижках в распавшейся семье скандальной телеведущей Ксении Собчак и ее уже бывшего супруга Максима Виторгана. Кроме того, в СМИ мелькают новости и о наследнике двух знаменитостей.

Как многие пользователи заметили ранее, маленький Платон совершенно не похож на Максима, но теперь некоторые нашли сходство между ребенком и российским политиком Сергеем Капковым.

Сейчас идут обсуждения того, что настоящим отцом сына Виторгана оказался не сам Максим, а депутат Капков, бывший возлюбленный Собчак.

На страничке в соцсети Instagram Ксения опубликовала фотографию с маленьким наследником. По словам поклонников, сын Ксении такой же светленький как и сам Капков, пухленький, улыбка - копия депутата, а взгляд просто один в один.

«На Капкова сильно похож», «Да, у Капкова и Платона взгляд один и тот же, заметили?», «Капков в детстве таким же был, как и сын Ксюши сейчас», «Да, первое, что пришло в голову так это то, что Платон точная копия Капкова», - пишут пользователи.

Однако, если покопаться глубже, то можно сразу отметить, что ранее Собчак и Капкова связывали любовные отношения. Длительное время Сергей Александрович вел двойную жизнь и не собирался уходить от своей жены. Правда, чуть позже Ксюша все-таки перетянула одеяло на себя: депутат оставил супругу ради ведущей.

В сети большинство отмечали, что с ним Ксения была очень счастлива, а, глядя на маленького Платона, похоже, былая любовь все же вспыхнула между Капковым и Собчак в то время, когда скандалистка уже находилась в браке с Виторганом.

Собчак, расскажи правду об отце своего наследника и признай это! Ведь рано или поздно вся правда всплывет наружу, а уж если сейчас Платон вылитый депутат Сергей Капков, то позже он явно не станет походить на называемого отца Максима Виторгана.