Gucci! Марьяна Ро «опустила» знаменитый дом моды по хаказу H&M

Сегодня, 09:07

Всё видно на гневных сторис девушки. Для H&M реклама. Для Gucci - антиреклама и подрыв авторитета.

Скандальная блогерша, которая сейчас переехала жить на Украину, не перестает радовать своих фанатов новыми видео о своей повседневной жизни.

Сегодня, 30 июня, она решила поделиться в Instagram своими переживаниями и разочарованием. Дело вот в чем, Марьяна в сторис выложила ряд видео, на которых она показала своим подписчикам, что случилось с ее любимой футболкой от Gucci. После стирки нанесенный рисунок в виде льва просто пропал с изделия.

Однако юная блогер не сдавалась и подумав, что это она допустила ошибку при выборе режима стирки, перепроверила ярлычок, в котором было написано, что стирать изделие можно только при определенном режиме и с определенной температурой. Также было указано, что рисунок может немного потерять яркость при постоянной машинной стирке. Как она сама утверждает, все рекомендации она выполнила.

Марьяна несколько раз выругалась матом: «***** Gucci!», далее она сказала, что лучше одеваться в масмаркете, например, H&M. Да, очень жалко, когда твоя любимая вещь теряет свой внешний вид.

С треском Марьяна опустила знаменитый дом моды. После просмотра всех видео складывается такое чувство, что весь этот хейтерский мотив сделан по заказу H&M.