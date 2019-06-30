Хилькевич поздней ночью «спивается» в компании неизвестных мужчин

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Алкоголь и пьяные игры в начале первого ночи – новые развлечения Ани. Муж-бизнесмен точно детей отберет, констатируют хейтеры.

Анна Хилькевич – известная актриса, которая знакома зрителю по ситкому «Универ». О личной жизни девушки мало что известно. Она очень редко публикует фотографии с мужем, но снимками с детьми делится охотно. Недавние видео в блоге Анны еще раз подтвердили слухи о ее разладе с супругом.

На часах 00:11, а субботний вечер в разгаре. В Stories Хилькевич была заметна нелицеприятная картина – девушка поздней ночью «спивается» в компании неизвестный мужчин. На столе стоял бокалы с пенным напитком и молодые люди играют в игру типа «Крокодил».

По поведению Анны можно явно сказать – в этот вечер она «пригубила» алкогольные напитки. Неизвестные парни мило общались с Анной, а она не противостояла этому.

Стоит отметить, что фолловеров девушки сильно задела данная ситуация – у Хилькевич есть новорожденная дочь. Интересно, с кем в такие посиделки находится грудной ребенок? Карты, пиво, два «ствола» - именно так в сети злопыхатели назвали пьяную тусовку молодой матери.