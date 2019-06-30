Крид подарил? Рудова не смогла скрыть беременность плотным платьем

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Округлившийся животик Натальи так и «кричит» об этом.

Наталья Рудова посетила день рождения Егора Крида. Весь вечер пара буквально глаз друг с друга не сводила и много времени проводила вместе.

А последнее видео, которое Наталья выложила на своей социальной странице в Instagram, и вовсе оставляет после себя массу вопросов. Девушка слегка располнела или же не смогла скрыть беременность плотным платьем? На записи отчетливо видно округлившийся животик вне зависимости от ракурса.

Пару недель назад девушку уже уличали в беременности, но у нее легко получилось выкрутиться из положения, сказав, что это всего лишь последствия плотного ужина.

В этот раз «открутиться» так просто не получится. Учитывая последние события, можно подумать о том, что малыша «подарил» Крид. Нет никаких обстоятельств, препятствующих этой вероятности. У молодых людей на данный момент нет отношений. Оба свободны и явно оказывают друг другу недвусмысленные знаки внимания.

Стоит обратить внимание на то, что фолловеры обоих звезд будут только рады такому повороту событий, они уже не раз говорили о том, как красиво смотрятся рядом Егор и Наталья.

Вполне вероятно, что именно рождение малыша сблизит молодых людей еще больше и они узаконят свои отношения.