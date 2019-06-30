Сердечко разбито... Лазарев изменил Билану с фотографом

Сегодня, 05:08

Так решили фанаты, ведь об этом говорят полуголые фотографии мужчин в закрытом помещении, «признание» Сергея в гомосексуальности и в новых переменах.

Певец опубликовал фотографии в своём Instagram с новой фотосессии. Многие подумали, что это для обложки нового релиза и делали комплименты фигуре Лазарева, ведь мужчина был полураздет на фото.

Однако некоторые всё же заподозрили кое-что неладное. Подобные полуголые снимки есть и у самого фотографа, который опубликовал их в своём профиле Instagram. По предположениям зрителей, все серии снимков были сделаны в один день, в одной студии наедине.

К тому же стоит добавить, что Лазарев однажды «признался» в гомосексуальности, когда обнимал Билана и написал: «Совет да любовь!». Киркоров же подтвердил слова Сергея, заявив: «Надеюсь, ваши отношения сохранятся надолго». Впрочем, Дима сейчас путешествует по России с концертной программой.

Лазарев изменил Билану с фотографом – уверены фанаты артиста. Сергей добавил, что в скором будущем грядут некие перемены, но не уточнил какие именно. Есть вероятность, что это связано с его жизнью. Если предположения подписчиков будут верны, то сердечко Димы будет разбито.

Отношения Билана и Лазарева начали обсуждать довольно давно, особенно после слов Димы об отношениях с Сергеем: «Мы люди с определённым вектором и достаточно близки». Также совместная песня артистов «Прости меня» про любовь навивает множество мыслей. У парней никак не ладилось с девушками, но они никогда не жаловались.