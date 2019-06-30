Проклянет – не залетишь! Черно публично унизила Влада Кадони

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Война между женщиной-кошкой и магом телепроекта набирает обороты. Он ее так заколдует, что детей в жизни своей не увидит никогда, констатируют зрители.

Для скандальной телестройки нередки эпатажные выходки участников. Молодые люди любят поднять на смех кого-то из своего окружения и этот раз не оказался исключением.

Известная «толстушка» проекта Саша Черно публично унизила одного из ведущих – Влада Кадони. Девушка в своих Stories назвала парня паразитическим червем, обитающим в организме человека, а проще говоря – глистом. Влад посоветовал Черно завести себе таких, дабы скорее сбросить вес, а она отреагировала довольно резко: «мне пока вас двоих хватает».

Видимо, Саше вообще не страшны последствия сказанного. Униженный ведущий программы обладает паранормальными способностями, что он не раз доказывал, участвуя в программе «Битва экстрасенсов». Судя по всему, Саша вообще не воспринимает парня всерьез, чего не скажешь о ее фанатах. Они сильно обеспокоены поведением Черно и призывают девушка начать тщательнее следить за своим языком. Проклянет – не залетишь! – констатируют злопыхатели.