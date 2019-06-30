Бородина – кормилица, Омаров – «домохозяйка». Ксения «сбросила» детей на мужа

Сегодня, 10:30

Пока телеведущая «вкалывает» на работе, воспитание легло на плечи супруга.

В последнее время Курбан Омаров стал больше времени уделять дочери Теоне. Бизнесмен постоянно выкладывает с ней фотографии, видео, рассказывает о совместном времяпрепровождении и играет с ребенком в игры. Между тем, Ксения Бородина и не думает приобщаться к семейному отдыху. Да, при удобной возможности она общается с детьми, но с ее напряженным рабочим графиком это получается намного реже.

Такое распределение ролей в семействе заставляет задуматься. Все идет к тому, что Бородина превращается в кормилицу, а Омаров — в обычную «домохозяйку». Совпадение или нет, но о его бизнесе практически не слышно. В это же время Ксения зарабатывает миллионы на ТВ и социальных сетях.

Ксения «сбросила» детей на мужа, ведь съемки в нескольких программах, управление салоном красоты и другие проекты отбирают слишком много времени. С другой стороны, телеведущую можно понять. Она входит в ТОП самых богатых знаменитостей страны, поэтому за безбедную жизнь ей приходится платить временем, которое она могла бы посвятить детям.