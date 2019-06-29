Успешный дворник? Тарасов готовит дочь к «тяжелой» жизни

Вчера, 23:35

Экс-супруг Бузовой, видимо, понял, что не потянет семью с серьёзной травмой ноги.

Дмитрий Тарасов, футболист и знаменитый экс-муж Ольги Бузовой, сейчас наслаждается жизнью и больше времени проводит со своей годовалой дочерью Миланой Дмитриевной. Третья супруга спортсмена, конечно, всячески поддерживает супруга, уделяя время Дмитрию даже в период реабилитации после сложной операции на ноге. Совсем недавно футболист повредил мышцы настолько серьёзно, что римские врачи тут же провели операцию, из-за которой Дмитрий теперь лишается десятков матчей.

Однако мало кто представлял, что любящий отец во времена тяжёлого финансового положения в семье, будет готовить годовалую Милану к «тяжелой» жизни. Начать Дмитрий решил с рассказа об успешной карьере дворника.

«Учим с дочкой цвета и формы предметов — кубик, квадрат, шарик… По 10 раз подряд раскладываем в разные корзинки!..Ребенок будет готов к жизни в эпоху сортировки мусора», — с горечью заметил несостоятельный отец, который уже понимает, что вряд ли получится поднять дочь на ноги с такими-то проблемами в семье.

Теперь неудивительно, что маленькая дочь будет воспитываться в спартанских условиях и жёсткой экономии. Пока неизвестно до чего дойдёт: может быть, даже придётся продать машину, или обменять квартиру на «по-дешевле», только чтобы соответствовать высоко стандарту «звёздной» семьи.