Был Петросян, стал Виторган? Брухунова обрушилась с критикой на «любовника» Собчак

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Агрессией в сторону режиссёра она могла защищать нового возлюбленного.

Ещё не все поклонники Евгения Петросяна полностью отошли от скандала после его внезапного развода с Еленой Степаненко, а прославленный комик вновь появился в центре масштабного скандала. Дело в том, что помощница юмориста Татьяна Брухунова, считающаяся основной причиной развала брака Евгения Вагановича, обрушилась с критикой на «любовника» Ксении Собчак Константина Богомолова.

Точнее сказать, Брухунова раскритиковала режиссёрскую деятельность Богомолова после того, как побывала у него на спектакле под названием «Три сестры». Довольно резкая реакция со стороны ассистентки комика стала настоящей сенсацией, ведь ранее в её микроблоге появлялись сугубо положительные отзывы о творчестве других людей. Агрессивное поведение Татьяны может указывать на то, что её любовником был Петросян, а теперь им стал Максим Виторган, также занимающийся театральной режиссурой. По всей видимости, увлечение театром сблизило творческие души и отныне Виторган и Брухунова поддерживают тайную романтическую связь.

Поведение самой Татьяны можно понять, ведь болезненный развод в семействе её нового возлюбленного произошёл в частности из-за разгульного поведения Собчак. О бракоразводном процессе звёзд заговорили лишь тогда, когда Сеть уже была полна пикантных снимков Ксении с предполагаемым любовником.

Однако, явной попыткой уколоть мужчину своей прямой соперницы, Татьяна Брухунова рискует выдать свою скрытую связь с Максимом Виторганом, ведь как известно, счастье любит тишину. Что касается Ксении Собчак, она никогда не скрывала своё мнение и будет совсем не удивительно, если вскоре скандальная блондинка набросится на помощницу Петросяна, поставив её на место. Похоже, Виторган и Брухунова заметили чувства друг к другу совсем недавно, когда Татьяна осталась без внимания юмориста, отправившегося на заграничный отдых. Вряд ли 73-летнему Петросяну удастся достойно соперничать с 46-летним актёром, поэтому сердце Брухуновой, видимо, достанется экс-супругу Собчак.