Кодироваться нужно? Опухшая Рудковская посетила салон красоты после гулянки у Крида

Сегодня, 23:00

Жаркая вечеринка с рэпером уже не под силу 44-летней Яне.

День рождения знаменитого рэпера Егора Крида прошло 25 июня, хотя публично отметить своё 25-летие певец решил только вчера. Естественно, Крид пригласил всех своих друзей и знакомых из шоу-бизнеса, чтобы не отставать от трендов светской жизни. Не обошлось, конечно, без знаменитого продюсера Димы Билана Яны Рудковской. Сама знаменитая жена Плющенко посвятила множество сториз как имениннику, так и самой вечеринке, которая проводилась в честь Егора.

Неплохо потанцевав под «Цвет настроения чёрный», сразу после гулянки у Егора, Рудковская «посетила» салон красоты, чтобы исправить своё слегка опухшее состояние. Неужели Яне уже пора кодироваться или по крайней мере задуматься о том, что такие вечеринки уже не для неё? Взрослая творческая натура Рудковской, видимо, не выдерживает «алкогольных» выходных, а потому ей приходится за помощью обращаться в салоны красоты за специальной новомодной процедурой водородной ингаляции.

С помощью подобной процедуры звезда просто снимала усталость после «алкогольной» вечеринки, ведь, по словам опытных косметологов, именно водородная ингаляция эффективно помогает улучшить кровообращение в теле, укрепить иммунитет, восстановить баланс жидкости в организме, а также снять усталость, стресс и восстановить энергию.