Теперь любовь за деньги? Гуф стал новой «жертвой» Насти Рыбки

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«Охотница на миллиардеров» была замечена в компании свободного рэпера.

Огромное желание фанатов, чтобы Кети Топурия и Гуф воссоединились, так и не осуществилось. Пара давала много поводов для обсуждений: певица показывала обручальное кольцо, а рэпер хвастался костюмом жениха. Но, похоже, пара не решилась быть вместе. Зато Гуф не скучает и совсем недавно был замечен в компании весьма скандальной личности. Алексей Долматов стал новой «жертвой» Насти Рыбки, которая в Сети получила статус «охотницы за миллиардерами». За плечами 29-летней модели — романы с несколькими богатыми людьми, которые после раскрытия их связи обретали кучу проблем.

Теперь и Гуф покупает любовь только за деньги? По видео, которое появилось в Telegram-канале «Только никому» становится понятно, что Рыбка специально похвасталась времяпрепровождением со свободным исполнителем. Возможно, он даже станет героем новой книги Анастасии, ведь большинство ее любовников были удостоены этой «чести».

Напомним, Настя Рыбка прославилась на весь мир. Как она рассказала, в последнее время она общается с высокопоставленными мужчинами и извлекает из них выгоду. Пик ее популярности настал к ней не так давно, а именно после расследования Алексея Навального, в котором, помимо Рыбки, фигурирует олигарх Олег Дерипаска и дипломат Сергей Приходько.