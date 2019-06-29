Не женат и не богат! «Обнищавший» Митя Фомин вынужден петь на выпускных и в караоке

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Нелепые попытки «молодиться» выдают все отчаянье теряющего славу певца.

Российский певец и экс-солист «Hi-Fi» Митя Фомин в своем микроблоге часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. Судя по всему, дела идут не слишком хорошо: гонорары стали меньше, а карьера исполнителя давно пошла на спад.

«Обнищавший» Митя Фомин вынужден петь на выпускных и в караоке. Тем не менее, певец старается не отчаиваться, а также не стесняется широко освящать в stories свои выступления на каких бы то ни было площадках. Если раньше Фомин выпускал песни, становившиеся хитами, выступал перед многотысячной аудиторией, снимал яркие и качественные клипы, а его имя было на слуху у каждого, то теперь 45-летний певец вынужден стараться изо всех сил, чтобы его не забыли окончательно.

Стоит отметить, что Митя Фомин не только не богат, но и не женат. Несмотря на привлекательную внешность, артист так и не смог встретить спутницу жизни, а многочисленные романы были совсем непродолжительными. Из-за неудач с противоположным полом ему даже приписывают нетрадиционную ориентацию, основываясь на некоторых фотографиях Дмитрия с мужчинами. Однако, певец не подтверждает подобного рода слухи.