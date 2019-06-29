Собчак отдыхает? Темникова чужим «грязным бельём» накрутит просмотры Ивлеевой

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Бывшая солистка Serebro вызвала на полиграф Максима Фадеева, чтобы доказать его роман с Серябкиной.

День за днём скандальная обстановка в отношениях треугольника Фадеев-Серябкина-Темникова, пожалуй, только усугубляется. Конечно, слухи о романе Ольги Серябкиной (Molly) и её продюсера Максима Фадеева уже давно бороздили Сеть, однако только Лена Темникова в недавнем интервью решила разоблачить истинные отношения Ольги и Максима. Рассказав не только о профессиональных отношениях пары, но и о глубоко личных, Темниковой сразу последовал контраргумент от Ольги о том, что Серябкина была влюблена вовсе не в Фадеева, а в Темникову, с которой у неё были даже отношения.

Это заявление в своих социальных сетях Темникова назвала откровенной ложью и выдумками яркой фантазии Серябкиной. В подтверждении своих слов бывшая участница группы предложила собраться для установления истины в прямом эфире у блогера. По итогу, Темникова чужим «грязным бельём», романом Фадеева и Ольги, решила накрутить просмотры Ивлеевой.

«Я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube. Например на канале у Ивлеевой (репутация не вызывает сомнений). Максим, джаст лет ми ноу», – отчаянно пишет Темникова только чтобы доказать свою правоту.

Видно, чтобы подкинуть подружке «контента», Темникова готова даже на полиграф в прямом эфире, в то время как Собчак со своим YouTube-шоу просто отдыхает в сторонке.