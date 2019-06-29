Домашний тиран! Две няни сбежали с работы из-за «свихнувшийся» Меган Маркл

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Месячный наследник принца Гарри даже не успевает привыкнуть к воспитательницам.

Своенравная Меган Маркл объявила новый конкурс на должность няни для своего месячного младенца. Две предыдущие помощницы сбежали из дома новоиспеченной мамочки не продержавшись и месяца. Хотя бывшие сотрудницы официально не афишируют причину своего ухода, инсайдеры, знакомые с ситуацией изнутри, сообщают — девушки не выдержали тотального контроля со стороны «свихнувшейся» Маркл. Поговаривают, что с рождением ребенка, герцогиня больше не милая избранница принца, а настоящий домашний тиран.

Маркл требует беспрекословного подчинения от всех своих сотрудников, контролируя на каждом шагу их действия. Даже родная мать, прибывшая из США, чтобы помогать ей с малышом Арчи, предпочла в скором времени вернуться обратно на родину. Бывшие сотрудники уверяют, что актрисе невозможно угодить, она спорит с ними по любому вопросу и никогда не признает свою неправоту.

Ходят слухи, что Принц Гарри уже нашел новую сиделку, но ее имя держат в строжайшем секрете, возможно, для того, чтобы вездесущим журналистам не удалось найти ее в том случае, если она тоже уволится. Пока истеричная Маркл меняет персонал, как перчатки ее сыну придется снова и снова привыкать к новым лицам. Ребенку остается только посочувствовать.