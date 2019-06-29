Без Киркорова не то! Рудковская «вытерла ноги» о Крида в его день рождения

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Сама того не понимая, Яна сделала Булаткина «второсортным» певцом.

Недавно Егор Крид отметил свое 25-летие. В честь крупного юбилея певец «закатил» громкую вечеринку, на которую были приглашены многие звезды. Среди гостей также оказалась и Яна Рудковская, которые выставила из ресторана для своих поклонников несколько Stories в Instagram.

Даже в собственный день рождения Булаткин решил спеть несколько песен для родственников и близких. Как известно, некоторые из композиций он поет в дуэте с другими знаменитостями. Хит «Цвет настроения черный» принадлежит ему и Филиппу Киркорову, которого по непонятным причинам не было на торжестве. Этот факт не остановил Егора, и он исполнил песню, а вместо Филиппа играла фонограмма его голоса. Рудковская обратила на это внимание и даже оставила Киркорову соответствующее послание.

Рудковская «вытерла ноги» о Крида в его день рождения, написав, что Филиппа не хватало на мероприятии. Судя по ее словам, без «короля» было «не то», а пение Крида в одиночку ее не впечатлило. Возможно, Яна не хотела так резко высказываться на этот счет, но по-другому толковать ее слова будет крайне затруднительно. Сложилось впечатление, что она специально добавила ложку дегтя, слегка подпортив настроение Егора после праздника.