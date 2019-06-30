Артрит в 34 года? Барановская напугала Сеть скрюченными пальцами на ногах

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Ведущую подвела любовь к алкоголю?

Юлия Барановская построила успешную карьеру на телевидении. На сегодняшний день она ведет несколько несколько передач на «Первом канале», в частности, это «Модный приговор» и «Мужское/женское». Тем не менее, от лишних денег она также не отказывается, поэтому довольно часто рекламирует на личном Instagram-аккаунте различные услуги и товары.

В этот раз Барановская решила рассказать о процедурах красоты, которые она испробовала на себе в одном из московских салонов. Чтобы показать результат, она разместила на странице фото, где запечатлена сидящей на кушетке в специальном белом халате. Однако вместо того, чтобы поинтересоваться тем, как проходила процедура, фанаты начали писать в комментариях о другом. Оказалось, Барановская напугала их скрюченными пальцами на ногах.

На снимке ее пальцы действительно выглядят довольно странно. Неужели Юлия заработала себе артрит в 34 года? По словам врачей, к причинам возникновения заболевания часто относят злоупотребление спиртным. Если телеведущая увлеклась алкоголем, это могло сыграть с ней злую шутку. Впрочем, может быть, что в Сети зря беспокоятся, и в этом отношении здоровье Барановской не имеет изъянов, ведь на комментарий она ответила, что просто поджала пальцы.