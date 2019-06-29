В подарок для Решетовой! Тимати "перекупит" отобранный у Шишковой бизнес

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Тем самым рэпер удовлетворит «беременные» запросы своей возлюбленной.

После расставания с прославленным музыкантом Тимати Алёна Шишкова начала интересовать журналистов и фанатов не меньше, чем прежде, ведь именно она стала инициатором разрыва. Недавно появились новости о том, что Шишкова лишилась бизнеса по производству косметических средств бренда White Star, ведь одна из совладелиц предприятия отказалась возвращать права на него экс-невесте рэпера.

Судя по всему, Тимур Юнусов воспользуется столь соблазнительным шансом и «перекупит» отобранный у Шишковой бизнес в подарок своей невесте Анастасии Решетовой. Ведь в данный момент Решетова находится в положении и собирается подарить Тимати ребёнка и именно она вполне могла изъявить желание отомстить Алёне за неуважительное отношение к своему возлюбленному. Выяснилось, что по документам фирма оформлена на имя Ирины Кирсановой, подруги Шишковой, а это лишь ускорит скорый выкуп прав на неё, если Тимати предложит за них щедрую сумму.

Что касается отношений Юнусова и Шишковой, ради общей дочери Тимур и Алёна договорились сохранить дружеские отношения, но не нужно быть гением, чтобы понять всю глубину обиды музыканта после того, как его променяли на другого мужчину. Сложно представить, как будет чувствовать себя модель, если права на бренд, в который она вложила душу и сердце, перейдут прямиком к Анастасии Решетовой. White Star легко может оказаться подарком для нынешней пассии Тимати и своеобразной благодарностью за первенца черноволосой модели.

Сама Решетова весьма опытна в модельном бизнесе, поэтому ей не составит никакого труда стать новым лицом косметического бренда и взяться за его дальнейшее развитие. В то же время, подобный ход со стороны музыканта может окончательно испортить его отношения с Алёной и встречи с дочкой Алисой станут для рэпера более редкими, если Шишкова захочет оспорить его права на отцовство из-за явной агрессии в свою сторону.