История Жанны ничему не учит? Наталья Фриске в Сети спрашивает медицинские советы

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Именно с головной боли началась смертельная болезнь певицы.

Недавно Наталия Фриске пожаловалась поклонникам на неутихающую головную боль. «Что делать с головной болью? Ничего не помогает», - пишет в своем аккаунте родственница покойной артистки. Странно, что Наталия, сестра которой умерла от опухоли мозга, спрашивает медицинские советы в Сети. Неужели история Жанны ничему не учит? Вместо того, чтобы как можно скорее обратиться к медикам и пройти полное обследование, девушка просит совета у поклонников.

Головная боль — самый частый и ранний симптом опухоли головного мозга. Стоит напомнить, что именно с головной боли началось смертельное заболевание Жанны. После рождения Платона боли усилились, однако и это не заставило певицу обратиться за медицинской помощью. Весь недуг Жанна списывала на послеродовой синдром. Долгое время певица терпела боль, пытаясь излечиться таблетками. И лишь после того, как Фриске потеряла сознание среди белого дня, родные отвезли ее в больницу, где медики поставили неутешительный прогноз – опухоль головного мозга.

Теперь же сестра Жанны жалуется на головную боль. Девушке нужно перестраховаться – срочно обратиться за консультацией и пройти обследование, дабы убедиться, что угрозы жизни нет. Тем более, что от головной боли ничего не помогает, как отмечает сама Наталия. В этой ситуации смогут помочь лишь квалифицированные медики, ну уж точно не виртуальные подписчики.