«Ты мне должна 110 евро». Почему Боня поставила дочь «на счётчик»?

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7-летней девочке теперь нужно «ломать голову», как достать деньги в таком возрасте.

Несколько лет Виктория Боня одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь Анджелину Летицию Смерфит, которую родила от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Сейчас 39-летняя звезда улетела вместе с ней заграницу, чтобы отдохнуть, провести больше времени с семьей и, главное, сняться в нескольких рекламных компаниях.

Так как Боня является популярной звездой Instagram, она часто делится со своими поклонниками своей жизнью. В частности, в ее Stories недавно появился занятный диалог с 7-летней дочерью, который немного открыл занавес их семейных отношений.

По разговору стало понятно, что ребенок в очередной раз просит деньги у мамы, но Боня не хочет поощрять покупки. «Ты мне должна 110 евро» — Виктория напомнила Анджелине, что она уже брала в долг у мамы, но до сих пор так и не вернула эту сумму. Теперь девочка просит еще 50 евро и напрочь отказывается от 50 рублей, которые она не сможет потратить в чужой стране. 110 евро примерно составляет почти 8 тысяч рублей.

Почему Боня поставила дочь «на счетчик», ведь последующие растраты ребенка будут суммироваться? Видимо, телеведущая понимает, что такими темпами легко разбалует ребенка, и в будущем эта ситуация только ухудшится. Да, Боню можно назвать обеспеченной женщиной, но бессмысленная трата денег в столь раннем возрасте чревата последствиями. Скорее всего, Виктория не будет требовать деньги от ребенка на самом деле, но то, что она уже начала сокращать ее бюджет, стало понятно с первых секунд видео.