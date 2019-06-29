Рогов бояться, в ЗАГС не ходить: Павлиашвили открыто не хочет жениться на матери своих детей

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Боязнь потерять квартиру или недоверие к жене удерживает Сосо от оформления отношений?

Накануне своего 55-летнего юбилей знаменитый певец Сосо Павлиашвили дал откровенное интервью, в ходе которого обсудил с журналистами различные вопросы: про детей, счастье и даже про отношение к хайпу. Конечно же, среди вопросов были и о возлюбленной артиста Ирине Патлах. Сосо заявил, что чувствует себя рядом с ней счастливым человеком, а также открыто признался, что не хочет жениться на матери своих детей, объяснив это тем, что Ирина не стремится официально оформлять отношения, а он не настаивает на этом. Неужели 20-летнее сожительство пары не привело к полному взаимопониманию и до сих пор присутствуют недоверие и подозрения в неверности супругов? Не исключено, что Сосо опасается потерять часть имущества и денежных средств при бракоразводном процессе, поэтому и предпочитает жить без штампа в паспорте. А 38-летняя Патлах не решается узаконить отношения из-за многочисленных слухов об изменах Павлиашвили, которые то и дело появляются в различных СМИ. Рогов бояться, в ЗАГС не ходить, видимо, считают супруги.

Стоит отметить, что в планах Ирины и Сосо, которые воспитывают 14-летнюю Елизавету и 11-летнюю Сандру, есть венчание, которое состоится в ближайшее время.