«Баба Катя в молодости!» - Фанатам новый образ Гогена напомнил о его жене

Сегодня, 17:00

Скандальный шоумен делает всё, чтобы снова попасть на шоу к Малахову.

В последнее время Instagram-аккаунт главного фрика страны Гогена Солнцева подозрительно молчит. Молодой муж перестал публично обсуждать грязные подробности личной жизни, стал чаще менять эпатажные образы, а о 64-летней жене Екатерине Терешковой как-будто забыл. Редкие посты блещут позитивом и умиротворением. Затишье перед бурей, не иначе!

«Мы не знаем, что будет завтра: наше дело — быть счастливыми сегодня….несмотря на дождик за окном, в душе и сердце у всех должно быть солнышко!», - жизнеутверждающе написал Гоген.

Однако в одном их последних фото подписчики Солнцева приметили, что шоумен все больше превращается в девушку. А с новой прической, и вовсе, похож на свою супругу в молодости.

Что конкретно спровоцировало разительные перемены в его настроении, Солнцев пока умалчивает. Он предпочитает держать интригу, привлекая к себе тем самым внимание любопытных подписчиков. Тем более, что двумя неделями ранее Гоген, предположительно, «засветил» свою новую «великовозрастную» пассию. Видимо, у фрика в очередной раз закончились деньги и он «набивает себе цену», дабы снова попасть к Малахову в эфир.