Тайная вражда продолжается? Крид не позвал Киркорова на свой день рождения

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Егор собрал многих звезд шоу-биза, а Филиппа оставил «за бортом».

25 июня популярному российскому исполнителю Егору Криду исполнилось 25 лет. Свой юбилей он решил отметить пышно, арендовав на пятницу один из московских ресторанов. На празднике отметились не только родные и близкие исполнителя, но также и многие другие звезды, с которыми он когда-либо общался.

По какой-то причине Крид не стал публиковать в соцсетях видео со своего праздника, однако, можно сказать, за него это сделали гости. Так, например, довольно много кадров с мероприятия появилось в Instagram Stories Яны Рудковской. В частности, она снимала, как певец исполнял несколько композиций, например, «Холостяк» и «Цвет настроения черный». Когда звучала последняя песня, продюсер Димы Билана отметила в Stories Киркорова, написав, что его не хватает.

До этого момента, наверное, все поклонники Егора считали, что он состоит в довольно близких дружеских отношениях с Филиппом Бедросовичем. Однако после того, как молодой певец не позвал последнего на свой день рождения, появились основания думать, что между ними не все так гладко. Стоит отметить, что и сам артист в тот день даже не заикнулся в Instagram о Криде. Похоже, все это время они лишь делали вид, будто дружат, а на самом деле между ними продолжается тайная вражда.