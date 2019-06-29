Новый «Стас Михайлов» - Витас решил повторить успех короля шансона

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Артист «украл» музыкальный стиль у своего коллеги.

Недавно эстрадный исполнитель Виталий Грачев, более известный как Витас, презентовал свою новую композицию под названием «Секрет». Трек сразу же привлек внимание поклонников, однако, похоже, вовсе не из-за того, что презентация песни - долгожданное событие, которого ждали многие фанаты. Подписчики обратили внимание, что композиция по своему стилю напоминает песни популярного исполнителя Стаса Михайлова.

Действительно, новый трек Витаса легко можно перепутать с какой-либо песней Михайлова. Судя по всему, артиста скопировал не только стиль музыкального репертуара короля шансона – в песне можно расслышать бэк-вокалиста, голос которого подозрительно похож на голос Михайлова. Единственное, что отличает трек Витаса от музыки более популярного коллеги – голос вокалиста.

В России Витас уже давно не популярен. С 2013 года о певце практически ничего не слышно. Зато за рубежом Виталий – настоящая звезда. Вполне вероятно, артист решил все-таки покорить и российский шоу-бизнес, поэтому и сменил свой музыкальный репертуар на более востребованный. Стоит отметить, практически каждая песня Стаса Михайлова становится хитом. Благодаря проникновенным композициям артист обзавелся многомиллионной армией поклонников, а любовная тематика сделала исполнителя кумиром всех женщин. Поэтому не удивительно, что Витас решил повторить успех Михайлова, начав копировать его стиль. Похоже, в России вскоре появится новый «Стас Михайлов». Возможно, схожесть новой композиции Витаса с музыкой короля шансона – лишь совпадение, которое часто встречается в шоу-бизнесе.