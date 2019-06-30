У Путина все в порядке или как ему удается удержать Кабаеву возле себя

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Отношения между президентом и гимнасткой давно обсуждаются в сети на уровне слухов.

Очень многих интересует личная жизнь Путина, особенно когда стали известны некоторые факты о его возможных отношениях с Алиной. Самый интересующий вопрос в социальных сетях: «Как Путину удается удержать Кабаеву возле себя?».

Молодая 36-летняя гимнастка, активный политический деятель и, с недавнего времени, телеведущая не на шутку разошлась в своих стремлениях. Покорить сердце президента все-таки непростая задача. Однако есть некоторые факты, которые говорят о том, что Кабаевой это легко удалось.

Во-первых, у Алины нет никаких социальных сетей, никаких рубрик она не ведет и журналистам зачастую приходится очень сложно, чтобы раздобыть хоть какую-то информацию о ее личной жизни. Скорее всего, отсутствие Instagram, Facebook, Twitter и прочих приложений - обязательное условие для любовницы президента, чтобы как можно меньше было ненужных разговоров и сплетен.

Во-вторых, по давним интервью Алины известно, что она четко знает чего хочет, любит дорогие подарки, внимание и успешно умеет их принимать, что в свою очередь, немаловажно.

В-третьих, можно предположить, что для Кабаевой огромную роль в отношениях играет взаимопонимание, внутренняя гармония и эмоциональное слияние, нежели физический контакт.

Однако не стоит недооценивать Владимира Путина, очевидно, что у него и там все в порядке, так как по некоторым данным известно, что гимнастка родила ему детей.

Стоит отметить, что у президента с гимнасткой разница в возрасте составляет 30 лет. Но даже такая разница в возрасте не помеха для счастья. А как говорится: «Счастье любит тишину».