От развода спасает Гном Гномыч? Роман Рудковской и Клюкиной больше не тайна

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На это указывают любовные комментарии, страстные объятия на фотографиях, их не раз замечали во время поцелуя - девушки не скрывают своих чувств и открыто показывают их перед публикой.

С недавнего времени известный продюсер Яна Рудковская и бывшая участница телепроекта «Холостяк» Дарья Клюкина стали близкими подругами. Однако многие все чаще и чаще говорят о том, что девушек связывает далеко не дружба, а некие отношения, ведь на это указывает множество фактов, которые дают подтверждения подобным слухам.

Сейчас, судя по новой информации, можно сказать, что роман Рудковской и Клюкиной больше не тайна. Непонятно только, каким образом у девушек развиваются отношения, если у каждой уже имеется избранник, а у Яны даже есть наследник.

«Девочка моя, спасибо!», «Люблю», «Красотка», «Моя Золушка», «Такую, как Даша нельзя бросить, ее можно только потерять», - такие любовные послания ежедневно оставляет Яна в микроблоге Дарьи.

Также посты с теплыми словами и любовью, посвященные друг другу, нежные и страстные объятия на многих фотографиях - большинство уже замечали искорку между двумя знаменитостями.

Под фотографией на страничке Дарьи в Instagram, видимо, одна из поклонниц Клюкиной оставила довольно-таки провокационный комментарий, который привлечет к себе немалую публику и новостные сайты. По словам фанатки, ей даже удалось запечатлеть Яну и Дарью целующимися возле клуба, но, к сожалению, сфотографировать ей не удалось.

Неужели, от развода Рудковскую спасает ее сын Гном Гномыч, а Клюкина и вовсе пытается отвлечь публику, дабы не подогревать слухи и остаться в стороне?

О скандалах, предстоящем разводе, крупных ссорах и изменах в семье Рудковской и Плющенко заводят разговор в сети не впервые, а появляющиеся новые слухи и вовсе подталкивают к тому, что, похоже, маленький Саша на самом деле единственный, кто держит маму и папу вместе.

Сама Рудковская и Клюкина не пытаются скрыть свои чувства, с каждым разом все больше подливая масло в огонь.