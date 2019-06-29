Последний вздох Comedy Club. Слепакова могут выгнать с ТНТ за «жёсткое» оскорбление россиян

Сегодня, 05:34

«Безмозглые свиньи и гиены», - Семён критично высказался о своей аудитории и зрителях, подписав себе приговор на лишение контрактов с каналами и телепроектами.

На этот раз шоумен Семён обратился напрямую к своей аудитории в Instagram. Комик написал больше стихотворение, наполненное негативом и оскорблениями. Высказывания Слепакова подорвали мнения фантов о своём кумире, ведь они – его деньги.

«Истеричка, гопник, тупица, малолетка, хрен без работы, все за «правду» готовы вступиться, расчехлив свои говномёты. Не из тех я интеллигентов, что пред свиньями мечут бисер. Вы испортили мне настроение вашим мерзким воем гиеньим. Просто все уроды и твари», - изложил комик в сети.

Можно сказать, что это был последний вздох Comedy Club, ведь Семён часто высказывал своё недовольство народу. Однако в основном это было о наболевших темах россиян – он был их голосом. Сейчас же Слепаков пошёл наперекор своему имени, показав своё токсичное отношение к публике.

Многие подписчики Семёна были ошарашены стихотворением. Даже преданные поклонники его творчества стали сомневаться в Слепакове и его праве выступать на публике. Действительно, подобные выходки могут разрушить рейтинги и репутацию всех шоу и проектов с участием комика.

Слепакова могут выгнать с ТНТ за «жёсткое» оскорбление россиян, ведь подобные случаи уже происходили. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы – такое, можно сказать, и произошло с Семёном.

Выступая с оглашением проблем общественности, он также и воспитывает следующее поколение, потому, можно сказать, он выполняет воспитательные функции. Артисты заявляют, что они сам создают для себя публику и сами же её теряют.