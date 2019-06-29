Армянская диаспора постаралась? Малахов отменил эфир с сестрами Хачатурян в страхе за свою жизнь

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К этому привело расследование: «запуганное» молчание Андрея, заявление правозащитницы сестер о давлении на телеведущего, а также внезапная замена сюжета говорят о том, что в этой «истории» имеют место быть угрозы в адрес шоумена.

Выпуск телешоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым о сестрах Хачатурян сняли с эфира без объяснений. Об этом сообщила в «Фейсбуке» правозащитница Дарья Серенко. Девушка была приглашена на съемки нового выпуска шоу, который должны были показать на канале «Россия-1», но вместо него показали другой выпуск передачи без объяснения причин. На все расспросы раздосадованных телезрителей Андрей неизменно отвечает молчанием.

А по мнению самой Сергиенко «люди со связями» используют любые методы, чтобы не допустить выхода в свет провокационного выпуска, оказывая при этом давление на телеведущего. Ведь если в адрес Малахова поступила потенциальная угроза, он отменил эфир с сестрами Хачатурян именно в страхе за свою жизнь. Это уже вторая попытка телеведущего выпустить в эфир именно этот выпуск, однако она вновь не увенчалась успехом.

Стоит отметить, что «Россия-1» не первый телеканал, который по необъяснимым причинам не смог выступить в защиту сестер Хачатурян. И именно поэтому Андрей взялся за это дело. Со слов его окружения, для него нет невыполнимых задач и если он поставил перед собой цель, то обязательно ее добьется, поэтому становится не совсем понятно, почему же выпуск просто исчез, без объяснения причин?

Единственным разумным вариантом является то, что дело не обошлось без угроз недвусмысленного характера. Не исключено, что в данной ситуации постаралась армянская диаспора. Ведь всем известно, какое отношение к сестрам показывают их родственники и знакомые и то, насколько сильно они желают правосудия над виновными.

Им крайне невыгодно, чтобы девушки вышли на свободу, ведь они отказались от всего наследства и вот-вот должны понести наказание. Родственники могли предотвратить страшную развязку драмы, однако не предпринимали решительных попыток. Они по прежнему считают убитого Михаила глубоко религиозным человеком, который не способен на действия, которые приписывают ему собственные дочери.