Лобода осудила Темникову за раскрытие тайны Фадеева и Серябкиной

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Елена рассказала в интервью о служебном романе певицы и продюсера.

Лобода не осталась в стороне и воспользовалась случаем поддержать Molly в своем Instagram.

Дерзкое признание экс-солистки группы «Серебро» навело шумиху не только среди фанатов, но и во всем шоубизнесе. На днях Елена Темникова дала откровенное интервью на шоу Ирины Шихман: «А поговорить?», в котором рассказала о служебном романе между Максимом Фадеевым и Ольгой Серябкиной. О том как она видела их двоих в объятиях друг друга и как им приходилось прятаться от посторонних лиц, чтобы побыть наедине. Что же, все тайное становится явным, но, по всей видимости, Темникова была слишком обижена этой парочкой, раз пошла на такое.

Однако Лобода осудила Елену за раскрытие личной жизни своей бывшей подруги. Под последним постом она написала: «Сегодня была искренне удивлена одним из интервью моей коллеги». А потом дополнила: «Тайны должны оставаться в доме».

Действительно, Темникову этот поступок совершенно не красит. Будучи в «Серебре» Елена и Ольга были очень близкими подругами, Серябкина прокомментировала интервью обиженной солистки следующим: «Мы с Темниковой жили вместе. Она была моей любовью».

Стоит отметить, что Максим на данный момент состоит в браке и раскрытие «грязной» тайны ему совсем не понравилось.

Многие фанаты также раскритиковали Темникову, утверждая, что Елена решила хайпануть перед выпуском новой песни: «Серябкиной верю, а Лена пиарит новую песню и топит себя»; «Это хайп и песня тут-же вылетела у нее».