Салом праздник отмечал? Галкин намекнул на коррекцию подбородка

Сегодня, 10:30

День рождение шоумен отметил так, что даже стесняется своих «располневших» габаритов.

Несколько дней назад прошло пышное торжество в семье Галкиных-Пугачёвых по случаю 43-летия известного шоумена Максима Галкина. Молодой муж Аллы Борисовны и любящий отец двух детей, видимо, не ограничивал себя ни в жирной пище, ни в алкоголе за праздничным столом, иначе как можно объяснить через чур располневший вид Максима. Салом праздник отмечать, конечно, дело непростое, но Максим уж точно не постеснялся в этот день.

В крайних сториз Максим проводил время со своим сыном Гарри. С помощью «собачих» масок юморист пытался скрыть результат бурных гуляний, а рукой Галкин пытался прикрыть подбородок, закрывая от недоброжелателей причину новых слухов о втором и третьем подбородке. Очевидно, что Галкин пытался намекнуть на будущую коррекцию подбородка, ведь если бы звезде нравился лишний вес и третий подбородок, то он бы не прятал свой «недостаток» на камеру. Видимо, желая скоро избавится от «наеденного», Галкин и не решился показывать лишнее широкой публике.

Пластические операции не новость для деятелей шоу-бизнеса, поэтому нет ничего удивительного в том, что Галкин тоже воспользуется возможностью стать стройнее и привлекательнее.