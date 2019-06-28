Ненависть к «простакам» - семейное? Мужа Бородиной взбесили дачники

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К «мажорству» Курбан Омаров приучил и сына.

Курбан Омаров и Ксения Бородина более 3-хлет назад приобрели особняк в Подмосковье. Чистый воздух, отличные соседи, простор и роскошь – супруги абсолютно довольны переездом о чем безустанно говорят. И только одно омрачает их счастливую жизнь за городом – дорога. Дом звездной четы расположен в 52 км от столицы и им ежедневно приходится проделывать долгий путь – на работу, в школу, на шопинг и за развлечениями. И если Ксению этот путь расслабляет, по ее словам, то Курбана Омарова раздражает.

Например, сегодня его взбесили дачники, которые затруднили движение шикарного внедорожника мужчины. Из-за обилия машин на дороге создавались небольшие пробки, которые буквально вывели Курбана из себя. Он не смог сдержать эмоций и в своем микроблоге заявил, что и так с утра находится в дурном духе, а частые пробки на его пути еще больше подрывают настроение. «Куча дачники так рано поехали? Еще же работать надо!», - с вызовом заявил мужчина.

Омарова ни капли не смутило, что он сам изо дня в день становится причиной пробок, ведь регулярно катается из дома в столицу и обратно на своем массивном автомобиле. Наверное, по его мнению лишь «простолюдины» виновны во всех проблемах России. Рядом с ним сидел его маленький сын Омар, который, по словам отца, также был раздражен и взбешен образующимися пробками.

Похоже, ненависть к «простакам» у них семейное. В завышенном самомнении и пренебрежении к простым россиянам неоднократно уличали Ксению Бородину. Ведущая «Дома-2» не стесняется высказывать свое мнение, которое порой сильно унижает или оскорбляет даже незнакомых ей людей. Излюбленной темой для Ксении является внешность ее поклонниц и их возможности – она часто оскорбляет девушек, высмеивая их неухоженность, проблемы с весом, скудный гардероб, хобби и развлечения даже не задумываясь о финансовых возможностях окружающих.