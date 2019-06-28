Прыщи и пигментация. Пынзарь «засветила» последствия обжорства

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«Кожа пищит от этого» — фанаты умоляют Дашу остановиться.

В последнее время Даша Пынзарь всё чаще подвергается критике со стороны фанатов: целлюлит на ногах, распущенность и плохое материнство. Очередным поводом для недовольств стало излишняя страсть Даши к вредной пище. В соцсети звезда «Дома-2» опубликовала новый ролик из похода в ресторан, где похвасталась невероятным обедом традиционной кухни. И всё бы ничего, вот только за глубоким декольте Даша «засветила» последствия обжорства. Прыщи и неоднозначная пигментация на коже всерьёз напугали фанатов.

«Может тебе не надо такое острое кушать. Кожа пищит от этого»,— буквально умоляют подписчики в комментариях. Очевидно, в последнее время Даша всерьёз запустила себя и своё здоровье.

Не исключено, что очередная ссора с супругом так повлияла на состояние Пынзарь, ведь Сергей уже которую неделю развлекается в Москве, в то время, как звезда «Дома-2» в одиночку справляется с детьми и семейным бизнесом. Так или иначе, а такими темпами Даша всерьёз рискует навредить своему здоровью и тогда даже излюбленные хирурги не смогут исправить недостатки.