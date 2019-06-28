Диета вон – болезнь в разгон? Моисееву грозят проблемы со здоровьем из-за «куража» на природе

Сегодня, 21:05

Отдых в Юрмале пошёл вовсе не «на здоровье» 65-летнего певца.

Как известно, ещё в 56 лет певец и хореограф Борис Моисеев, прославившийся своим добровольным признанием в гомосексуальности, которая позже, по словам самого Бориса, стала умышленным ходом для создания эпатажного образа, был госпитализирован с подозрением на инсульт. С 2010 года жизнь певца была омрачена и дошла до того, что Борис «ушёл на пенсию» без продолжения какой бы то ни было творческой деятельности.

Моисеев «пропал» не только с большой сцены, но и со многих церемоний, награждений и светских мероприятий, хотя, как стало понятно, это не оградило исполнителя «старой» гвардии от «куража» на природе. Теперь Моисееву грозят проблемы со здоровьем, и всё из-за того, что артист бросил диету во время очередного отдыха в Юрмале.

Костёр, природа, свежий воздух, конечно, не обходятся без жирного кулеша, жареных шашлыков и алкоголя, а это вовсе не то, что разрешено употреблять в пищу артисту. Диета вон – болезнь в разгон. Жаль, что эту простую истину не понимаю близкие культового певца «Голубой луны», которого так и подбивают отдохнуть таким образом.

Естественно, артисту сейчас нужен покой и свежий воздух, которые только благосклонно могут повлиять на состояние певца. Хотя здоровье Бориса явно ухудшится из-за нарушения диеты, певец настроен оптимистично, заявляя о том, что проживёт до 86 лет.