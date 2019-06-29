Нити не держат. Пугачева скрывает «перекошенное» от пластики лицо

Сегодня, 10:00

Разные глаза, «старческие брыли» и искаженный рот — в погоне за молодостью Примадонна потеряла остатки былой внешности.

На свой юбилей Алла Пугачева порхала как бабочка и выглядела великолепно. Постройневшая, похорошевшая и даже помолодевшая Примадонна поразила прекрасным внешним видом. Очевидно, что только пластика лица может обеспечить быстрые и столь потрясающие преображения, однако от осложнений усердного «омоложения» не застрахована даже Примадонна.

Делать пластические операции в 70 лет уже риск, а Алла Борисовна в погоне за красотой, похоже, еще и переборщила с количеством и объемом вмешательств на лице и теперь страдает из-за последствий. В своем микроблоге Алла Борисовна поделилась летним, жизнерадостным фото. Однако ни большая дистанция, ни напущенные на лицо волосы и головной убор не скрыли ужасающих перемен во внешности звезды. Судя по всему, нити не держат уже обвисшую и атрофированную кожу Примадонны. Теперь Пугачева скрывает «перекошенное» от пластики лицо?

На фото отчетливо заметно, что глаза у певицы разных размеров — на одном веки еще натянуты, а на втором обвисли и едва ли не полностью закрывают глазную щель. Испорченная кожа лица звезды предательски обвисла в виде «старческих брылей» — даже фотошоп не скрыл изменений к худшему.

Пугающе выглядит исказившийся рот звезды. Алла «застыла» со странной улыбкой на лице и полуоткрытым ртом, который заметно смещен больше влево, а правый уголок губ будто менее подвижен и более центрирован.

Пугачева как всегда предстала «при параде», однако даже макияж не скрыл возрастных проблем с кожей звезды. Как ни старалась Алла Борисовна обмануть время и вернуть молодость, последствия ее жертв оказались страшнее, ведь лишили популярную певицу даже былой прелести.