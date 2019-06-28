Ну вот и «спалился»: Никита Пресняков не хочет детей от Красновой из-за любовницы?

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Внук Пугачёвой агрессивно отреагировал на слова поклонников о беременности его жены.

Уже не первый год общественность волнует вопрос отсутствия детей у звездной пары: Никиты Преснякова и Алены Красновой. Молодые люди сыграли свадьбу еще 2 года назад, все это время заверяли, что счастливы и радовались за свою семью, но о пополнении не было ни слова. Причина стала понятной после недавнего поста Никиты в Instagram, а точнее его ответа на комментарий про беременность жены.

Пресняков-младший крайне резко отреагировал на предположение одного из пользователей о наличии ребенка в животе у Алены. Настолько, что не постеснялся прибегнуть к матерным выражениям, чем шокировал подписчиков. Разумеется, через какое-то время музыкант назвал свой выпад невинной шуткой, но, очевидно, что это были реальные гневные эмоции молодого человека. Так взбесился Никита, по всей видимости, из-за того, что не хочет ни говорить, ни слышать о детях от Красновой. Очевидно, что мужчина, любящий свою вторую половинку, никогда не поведет себя подобным образом. А это значит, что Пресняков не планирует оставаться в браке с Аленой и уже ведет двойной образ жизни. Остается только добавить - вот и «спалился».

Также в добавок к охладевшим чувствам можно добавить роман Никиты с Катрин Асси, подругой Красновой, о котором так много говорили в Интернете. Пресняков познакомился с ней в США и уделял тогда больше времени ей нежели своей жене. После чего девушка, которую уже прозвали в Сети разлучницей, стала заигрывать с Гелой Месхи, брак которого в результате этой связи распался. Очевидно, что метания любовницы от одного мужчины к другому разозлили Никиту, и по этой причине он мог сорваться в соцсети.