Горькая правда. Серябкина променяла роман с Темниковой на успех

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«Её не устраивало быть где-то посредине», — заявила певица о «любовном» треугольнике Лены, Оли и Макса.

Уже который день в Сети активно обсуждают роман Ольги Серябкиной и Максима Фадеева после злополучного интервью Елены Темниковой, где экс-подопечная выдала продюсера с поличным. Однако, как оказалось, это не единственное громкое заявление от скандальной троицы. Так, Ольга в одном из интервью поделилась своей горькой правдой, признавшись в интимных отношениях с певицей. По словам Серябкиной, это Темникова была её любовью, а не Максим.

Тогда о романе артисток знали только близкие друзья, однако, девушки не стеснялись жить вместе. Более того, как уверяет Оля, отношения певиц испортились в момент творческого подъёма Серябкиной: Лена попросту не выдержала жёсткий творческий процесс возлюбленной с продюсером и на фоне женской конкуренции и ревности пара рассталась.

Судя по всему, Серябкина променяла роман с Темниковой на успех. Ведь действительно, сейчас Ольга одна из востребованных певиц на эстраде, которая активно продвигает сольные проекты под прежними «наставлениями» Фадеева. К тому же, подогревают догадки и скандальные «выходки» экс-возлюбленной: вполне вероятно, что Темникова, публичными заявлениями об интрижке Оли и Макса, попросту мстит Серябкиной за разбитое сердце.