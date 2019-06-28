«Работница сферы досуга» в пролёте: Миро предсказала Успенской одинокую старость

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После того, как певица рассказала о своем «послужном списке», женихи точно разбегутся, считает блогер.

Судя по статье, которую Лена Миро посвятила Успенской, она, как и почти 2 миллиона зрителей «AGENTSHOW 2.0» посмотрела свежий выпуск проекта на канале Насти Ивлеевой, гостьей которого и была королева русского шансона.

Особое внимание блогер уделила нашумевшей рубрике «Разрушители репутаций», согласно правилам которой, 65-летняя певица поделилась со зрителями информацией о своем богатом сексуальном опыте.

«Их (мужчин) было столько — сколько капель в море», - сообщила без всякого стеснения Любовь Залмановна.

Громкое заявление не прошло мимо ушей Миро. Блогер предсказала Успенской одинокую старость и принялась рассуждать на эту тему. Лена прозрачно намекнула, что успешную карьеру певице удалось построить, только благодаря своему «разгульному» образу жизни. Что якобы пожилая Любовь - «работница сферы досуга», и своими «откровениями» на шоу окончательно отпугнула от себя всех претендентов на роль мужа.

«Напомню, что бабушке Промокашке уже под 70», - злобно высказалась Миро.

Но, похоже, что Успенская не боится одиночества, осуждений и предсказаний Лены Миро - тем более. Ведь подобных критиков в жизни харизматической певицы было столько - сколько капель в море.