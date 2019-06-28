Квартира-«свинарник» и шопинг раз в полгода. Рудова пожаловалась на нищету

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Только Седокова «подкармливает» актрису.

Актриса Наталья Рудова благодаря яркой внешности и харизме уверенно вошла в шоу-бизнес. Высокая голубоглазая блондинка прославилась благодаря главной роли в сериале «Татьянин день», однако яркий дебют ненадолго помогал ей в поисках проектов. Рудова не служит в театре, снимается все реже и похоже, практически не получает предложений о сотрудничестве. Это негативно отразилось на достатке звезды.

Видимо, экономия настолько допекла Рудову, что накануне она пожаловалась на нищету. В Историях своего микроблога она поделилась кадром после шопинга показав свои весьма скромные покупки – всего три брендовых пакета. «Раз в полгода можно», - подписала звезда намекнув, что практически не обновляет гардероб и не может расточительствовать и тратить деньги впустую.

Это не удивительно, ведь на ее «кошельке» висит еще и ремонт в квартире. Почти год назад она подарила себе новое жилье в столице, однако до сих пор не может сделать ремонт, что ее выводит из себя. Приобретая апартаменты, она спустила все накопления и рассчитывала превратить холодные стены в уютное гнездышко за счет новых гонораров, однако, судя по ее занятости, не смогла получить ни одной роли. Квартира-«свинарник» и шопинг раз в полгода – реальность популярной актрисы такова.

Спасают Наташу былая популярность, реклама в микроблоге и жалостливые подруги. Например, на фоне бедности Рудовой она сблизилась с Анной Седоковой. Певица периодически навещает Наташу и «подкармливает» ее, помогая забыть о проблемах. Другие верные «соратницы» актрисы - Самбурская и Решетова – видимо, сбежали от проблемной подружки.