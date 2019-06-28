Крид разрывает хит-парады! Лейбл Black Star теряет популярность из-за «грешного» Егора

Сегодня, 16:00

Тимати и подумать не мог, что его «ученик» утрёт нос «зазвездившемуся» лейблу.

Несмотря на то, что Егор Крид долго держал интригу для будущего творческого успеха, новый хит исполнителя стал, действительно, значимой работой, которая понравилась не только самому Егору, но и всем его фанатам. Крид разрывает хит-парады, и это уже стало понятно после выхода первой сольной песни исполнителя, называемой «Грехи», где Егор зачитал душевны строки всем тем, кто поддаётся искушению посплетничать за его спиной и вылить много грязи где-то в комментариях.

Теперь выходит вторая масштабная работа исполнителя, песня «Грехи», которая не только пиарится исполнителем во всех социальных сетях, но и самостоятельно набирает тысячи просмотров и врывается в топ лучших видео-работ Крида.

Лейбл Black Star теряет популярность из-за «грешного» Егора, и это очевидно. В рамках лейбла любые идеи о «глубоком» и душевном хите рубились на корню, что, естественно, связывало Криду руки. Теперь же певец свободен и его свободный полёт фантазии и творчества играют только на руку Егору, но притаптывают любые заслуги лейбла.

Последовавшая череда уходов исполнителей из лейбла привела к тому, что «чёрные звезды» больше озабочены вопросами материальной выгоды и финансовой составляющей любого контракта. Пока лейбл «забил» на творчество и хитовые песни, Крид, наоборот, только набирает обороты, что встречается всеми фанатами с радостным восторгом и поддержкой.