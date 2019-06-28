«Ноги первый раз в жизни не несут» - Шепелев уже не скрывает свою страсть к алкоголю

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Вскоре соцслужбы могут забрать Платона у пьющего отца.

Похоже, телеведущий Дмитрий Шепелев так и не смог избавиться от пагубного пристрастия к алкоголю. Не так давно СМИ обвиняли шоумена в злоупотреблении спиртным, после чего возникли подозрения даже в употреблении мужчиной легких наркотиков. Теперь же, Дмитрий уже не скрывает свою страсть к горячительным напиткам и открыто общается на эту тему с пользователями Сети.

Шепелев записал видеообращение к фанатам на своем аккаунте в Instagram, в котором задается вопросом, совместимы ли распитие спиртных напитков и занятия спортом. Очевидно, что такой вопрос следовало бы задать фитнес-тренеру или профессиональному спортсмену, но Дмитрий обращается с ним именно к подписчикам. Надо полагать, что сделано это потому, как любой знаток спорта посоветует звездному ведущему значительно сократить употребление алкоголя либо отказаться от него вовсе, а сам Шепелев признался, что не может устоять перед спиртным. Не секрет, что пара бокалов вина в неделю вреда для организма не несет, но ведущий отмечает: «Ноги первый раз в жизни не несут». Это может означать только одно: накануне Дмитрий выпил явно не один бокал, и возможно даже не вина.

Организм не обманешь, если здоровое тело начинает «барахлить», то значит что-то явно вредит ему. Исключительно из интересов в собственном здоровье Дмитрию стоит значительно сократить свой аппетит к горячительным напиткам. Именно после этого вместо «забитых» ног Шепелев начнет развивать мышцы и с каждой тренировкой шоумен будет ощущать все больше сил для новых личных рекордов в спорте.

В противном случае, пристрастие к алкоголю может перерасти в зависимость. Тогда не исключено, что соцслужбы заберут Платона, сына Шепелева, у пьющего отца.