В своем глазу бревна не видит! Бородина опозорилась «псевдо-нравственностью» за рулём

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18 штрафов не смутили Ксению в порыве «одарить» критикой других водителей.

Как известно, Ксения Бородина регулярно выступает с «благородными» порывами в обществе: проблемы материнства, социальные проекты и вопросы идеальных отношений. Теперь список «заслуг» ведущей «Дома-2» пополнился ещё и вопросом о безопасном вождении. В соцсети Ксюша опубликовала пост, где затронула тему «лихачества» за рулём и безнаказанного нарушения ПДД. Как оказалось, главной «чумой» на дороге Ксюша считает водителей машин с иностранными номерами, которые попросту игнорируют все правила. Бородина даже припомнила историю 10-летней давности, когда «гонщики» позволяли пересекать двойную сплошную в Москве.

И всё бы ничего, вот только Бородина опозорилась «псевдо-нравственностью» за рулём, ведь в своём глазу Ксюша бревна не видит. Не так давно ведущая «Дома-2» хвасталась личными «талантами» вождения, опубликовав в сторис снимок оплаченных 18 штрафов за нарушения: начиная от превышения скорости до пересечения дороги на красный свет.

К тому же, в соцсети Бородина часто делится роликами, где заметно, как 10-летняя дочь Маруся не пристёгнута ремнём безопасности, а малышка Теона и вовсе не сидит в детском кресле. Не стоит забывать и о регулярных эфирах ведущей в Instagram во время вождения. Исходя из этого возникает вопрос, по какому праву Ксения берётся упрекать других, если и сама в этом деле далеко не «святоша»?