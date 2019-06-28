Жена дома, муж по клубам. Шурыгина раскрыла проблемы брака

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На фоне «стресса» Диана перестала скрывать курение и уже не прячет пачки сигарет на своих видео.

Диана Шурыгина появилась на телевидении в 2016 году. Тогда молодая девушка вызвала в Сети большой общественный резонанс. Многие зрители были возмущены, что в своем возрасте она вела довольно разгульный образ жизни: ходила на ночные вечеринки, организаторов которых даже не знала, и употребляла алкоголь.

Тем не менее, история приняла неожиданный поворот. Один из операторов Первого канала Андрей Шлягин взял ее замуж, и ее жизнь стала довольно стабильной и спокойной. Похоже, Шурыгина отказалась от прежних развлечений. Более того, она их просто разлюбила. Накануне для Instagram Stories она записала видео, на котором рассказала, что накануне на отдыхе в Турции вместе с мужем они решили посетить клуб, но ей почти сразу захотелось уйти. Тогда она вернулась в отель, однако ее муж остался.

Интересная складывается картина, когда бывшая тусовщица-жена остается дома, а муж продолжает кутить по клубам, пока она спит. По-видимому, проблемы брака очень тревожат ее, так как она даже публично их раскрыла перед подписчиками. Скорее всего, ей очень обидно, что ради семейной идиллии ей пришлось полностью изменить себя, однако Андрей ограничений перед собой не ставит.

Печально, но эта ситуация, похоже, заставила Шурыгину взяться за сигареты. В утренних Stories она «спалила» несколько пачек с ними, лежащих на столе. Судя по всему, так она пытается справиться со стрессом. Тем не менее, научно доказано, что сигареты могут лишь вредить здоровью человека и не избавляют от переживаний.