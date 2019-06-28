Плевать на ребенка? Дакота лечит дочь по онлайн-консультациям

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Диагноз по телефону Рите нравится куда больше, чем визит в поликлинику.

Певица Рита Дакота всерьез обнаружила в себе опыт и сакральные знания по воспитанию маленьких детей. Девушка не так давно стала матерью, а уже вовсю раздает советы и рекомендации. Так, на днях Рита опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором поделилась с подписчиками мнением по поводу методов лечения детишек.

Дакота заявила, что лечит свою дочь по онлайн-консультациям, указав на то, что такой способ гораздо лучше традиционных походов в поликлинику. По ее мнению, визит в больницу приносит много стресса, в том числе, из-за очередей. К тому же, как считает певица, можно «подцепить» какую-нибудь болячку от других посетителей учреждения.

Неужели Рите плевать на здоровье своего ребенка? Ведь очевидно, что никакой диагноз по телефону не заменит полноценный осмотр врачом. И в данном случае речь идет не только о пресловутых «ощупываниях» и «прослушке» с помощью стетоскопа, но и о специальном оборудовании. В частности, некоторая медицинская техника позволяет увеличить точность диагноза, ведь обыкновенный кашель или насморк могут быть причиной серьезных заболеваний. Но, как считает Дакота, «соплюхи» спокойно лечатся по телефону через приложение.

Хочется верить, что здоровье дочки не безразлично ее маме, а сам совет — это лишь банальная реклама. Но даже в таком случае, Дакота подвергает риску здоровье всех детей, чьи родители послушали совет своего кумира.