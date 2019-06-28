Гимн Серябкиной и Фадеева! Темникова спела о «небанальной» любви

Сегодня, 12:04

На волне хайпа певица выпустила новый трек о «реальных» чувствах.

Пока в сети нарастает скандал вокруг романтических отношений продюсера группы «Serebro» Макса Фадеева и его подопечной Ольги Серябкиной информация о котором выбралась наружу благодаря экс-солистке того же коллектива Лене Темниковой, сама певица пожинает плоды внезапной сверхпопулярности.

Сегодня утром в своем Instagram Лена презентовала небольшой отрывок ее летней песни «Жара». Текст которой буквально кричит о том, что исполнительница предполагала? какой фурор произведут ее откровения о романе коллег по цеху, поэтому посвятила им некоторые строки.

«Небанальная любовь — это реально» — спела звезда в новом треке.

И действительно, слова девушка выбрала подходящие — гимн Серябкиной и Фадеева, не иначе! Столько лет звездные любовники успешно скрывали свои отношения от публики, и вдруг — Лена разрушила их легенду. Похоже, Темникова решила осадить зарвавшихся знаменитостей, которые по ее мнению, «за глаза» обливали ее грязью.

Но возможно, что Лена спела о «небанальной» любви неспроста, а для собственной выгоды. Ведь пока ее фамилия на слуху — будут просмотры, лайки и скачивания. Если это и был заранее продуманный план мести, то можно с уверенностью сказать — он удался на славу.