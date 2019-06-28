Жириновский скорчил «гримасу омерзения» в окружении молоденьких девушек

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Лидер ЛДПР сфотографировался в «малиннике» симпатичных студенток, но его лицо выдало всем окружающим – ему не по нраву находится во, вроде как, приятной обстановке.

Вчера, 27 июня, в России праздновался День молодёжи. Владимир Жириновский не остался в стороне и отметил его фотографией в своём Instagram с членами Молодёжной организации ЛДПР.

Правда, сфотографировался Владимир Вольфович только с девушками. Это вызвало много вопросов у пользователей, ведь в ЛДПР есть и парни. Впрочем, оставим это композиционное решение на совести фотографа и самого Жириновского.

Комментаторов больше смутило выражение лица политика, которое выдавало явное недовольство происходящим.

Заметивший это комментатор связал «гримасу омерзения» с политической деятельностью Жириновского, однако более вероятной кажется другая версия.

Лидера ЛДПР давно обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации. Его не раз видели в окружении молоденьких мальчиков в бассейнах и банях, а его агитация в гей-клубах в начале карьеры стала притчей во языцех.

Возможно, Владимиру Вольфовичу физически неприятно находится в окружении такого количества женщин, и он предпочёл бы студенткам, к примеру, курсантов военного училища. Но что не сделаешь ради карьеры.