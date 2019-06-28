Воля не знает, каких богов благодарить! Павел нежно поздравил свою жену с днем рождения

Сегодня, 09:25

Воля благотворит свою жену и подтверждает это своими словами.

Напомним, что свои отношения влюбленные умудрялись скрывать вплоть до рождения первого сына, но потом пара раскрыла свои звездные отношения. Чета познакомилась на сцене, они вместе вели вечеринку, и после этого они стали хорошими знакомыми. Но потом отношения переросли в нечто большее. Интересно, что за несколько лет звездного романа, СМИ даже не догадывались о том, что они вместе. А после того, как в сети появилась информация о том, что холостяк Павел хочет жениться, да еще и его невеста беременна, большинство наблюдателей подумали, что это очередная «утка». Но это оказалось правдой, они не делали пышную свадьбу, тихо расписались в обычной одежде, а потом отметили событие дома. Присутствовали самые близкие, родители Павла и сестра, а также бабушка с дедушкой Ляйсан. После рождения Роберта Ляйсан призналась всем о том, что она счастливая жена и мама.

Павел Воля несколько часов назад добавил в Instagram фотографию со своей любимой женой Ляйсан. Павел нежно и мило поздравил свою жену с днем рождения. По-видимому, он так сильно ее любит, что не знает каких богов благодарить, за то, что они вместе и они счастливы. Скорее всего, каждая женщина мечтает о таком теплом, добром и замечательном поздравлении. Возможно, Воля так сильно любит свою жену, потому, что она его понимает, она его не пилит, Ляйсан является его другом, и она об этом говорила в своем интервью. По интервью видно, что Утяшева умная, мудрая и рассудительная женщина. Поздравляем Ляйсан с этим замечательным днем, желаем счастья и здоровья.