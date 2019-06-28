Шишкова использует чёрную магию, чтобы отворожить Тимати от Решетовой – инсайд

Сегодня, 15:30

Источник сообщил, что бывшая девушка главы Black Star обратилась к ясновидящей, чтобы наложить проклятье на рэпера и его невесту.

Как рассказала ученица неназванной колдуньи в фан-клубе Шишковой, Алёна воспользовалась чёрной магией с целью разрушить пару Тимати и Анастасии Решетовой. Модель обратилась к экстрасенсу с этой просьбой, при этом её не остановило предупреждение гадалки о том, что подобное свершение является тяжким грехом.

По сообщению источника, таким образом модель хотела отомстить за собственную печальную судьбу. По слухам, Тимати начал встречаться с Решетовой, когда их с Шишковой дочкой было всего 4 месяца.

На публике Алёна изображает полное отсутствие обиды и говорит, что у них нормальные отношения с Анастасией. По всей видимости, это было создано, чтобы потом отомстить ей той же монетой – увести от неё Тимура, когда та будет меньше всего этого ожидать.

Сейчас Настя Беременна и живёт в предвкушении свадьбы. Лучшего времени для удара исподтишка не придумать. Верно подметила ученица колдуньи, Алёна Шишкова – тихая девочка. А в тихом омуте черти водятся.