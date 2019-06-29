«Фил, приезжай в баню!»: Объявился бывший любовник Киркорова

Сегодня, 01:00

В комментариях поп-короля появился неизвестный с громким предложением.

Вокруг эпатажного Филиппа Киркорова не смолкают слухи по поводу его сексуальной ориентации. Пользователи давно спорят натурал Киркоров или нет. Многие приводят в пример многолетний брак Филиппа с Аллой Борисовной, которую он любит до сих пор, по их мнению. В комментариях под публикацией артиста появился неоднозначный комментарий, который привлёк внимание большого количества людей.

Неизвестный написал под фотографией Киркорова: «Филипп, давай приезжай снова в мою большую и просторную баню. Попаримся, я купил нам новые скрабики».

Пользователи стали строить догадки, что за человек пишет поп-королю с таким смелым предложением. Большинство решило, что объявился бывший любовник поп-короля с которым он встречался продолжительное время. Возможно, в паре были недомолвки из-за которых пришлось расстаться. Зная взрывной характер Киркорова можно предположить, что он не настроен заводить долгоиграющие отношения. Артист пользуется большой популярностью и ему не составит труда найти себе пару.

Филипп никогда не афишировал отношения с мужчинами. Но его комментарии в Instagram говорят сами на себя и доказывают, что поп-король «по мальчикам». Артист не скрывая лайкает публикации известных геев: Рики Мартина, Криштиану Роналду. По слухам в сети в шоу-бизнесе достаточно геев и как правило у них часто меняется половой партнёр. Из многих только Сергей Лазарев может похвастать продолжительными отношениями с Алексом Малиновским.