«Удали немедленно! Ты заразишь многих этой болячкой»:Фанаты ужаснулись рекомендациям Бони, приводящим к плачевному исходу

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Пользователи возмущены советами некомпетентной «недоблогерши».

Виктория Боня в последнее время часто размещает ролики с советами по уходу за собой. Девушка публикует различную косметику, рассказывет как правильно её наносить, где лучше приобрести. Всем понятно, что Боня пробует себя в качестве блогера и зарабатывает на рекламе. Но на её рекомендации поступают жалобы, пользователи в комментариях пишут, что советы вредят.

Несколько часов назад Боня опубликовала видео с рекламой увлажающего крема для тела с блёстками. Вика взяла крем и несколькими нажатиями дозатора залила всю руку средством. После поняла, что слишком много выдавили и попыталась выкрутиться и сказала, что просто хотела показать, как оно блестит.

Вике пришлось смыть крем по причине того, что он не размазывался по коже, но она сказала, что так надо и лучше его смывать водичкой. Пользователей рассмешила реклама Бони, они стали писать, что Вика «недоблогер» и своими советами может навредить здоровью фанатов: «От этих блесток поры закупориваются и кожа не дышит. Я после такого ходила вся в гнойниках и прыщах. Удали немедленно! Ты заразишь многим этой болячкой».

Помимо отрицательного отзыва на крем от фанатки также писали, что советуемый лак для волос слипляет волосы и вызывает сильный зуд, то доставляет большие проблемы.

Девушки, глядя какая Вика красивая и эффектная во многом стараются подражать. Рекомендации недоблогерши могут привести к плачевному исходу.

После просмотра сложилось впечатление, что Боня даже не тестировала данное средство, а с ходу начала рекламировать фанатам. Многие сомневаются, что она пользуется в жизни рекомендуемым товаром. Скорее всего, она обманывает наивных подписчиков ради денег. На что только не идут звезды ради денег. Маловероятно, что Боне заплатят большие деньги за подобную рекламу, но репутацию она себе подпортит ощутимо подобными рекомпендациями.