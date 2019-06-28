Новый роман? Чехова обольстила Панина большими ногами – Сеть

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Поводом для слухов послужило фото ведущей с мужчиной, которого она попыталась скрыть.

41-летняя Анфиса Чехова устроила себе отпуск и отправилась в Дубаи. О времени своего препровождения ведущая отчитывается в аккаунте своего Инстаграма, регулярно публикуя там новые снимки с подробными описаниями событий.

Однако интригой стала последняя фотография Чеховой. На ней она запечатлена на романтическом ужине с неким мужчиной. В кадре ведущая оставила только руку своего спутника. А публикацию лаконично подписала: «Очень грязный Мартини».

О том, что Чехова побывала на свидании, ни у кого не возникло сомнений. Ведь она надела элегантное красное платье, сделала прическу и обула босоножки на каблуке. К слову, именно этот элемент и натолкнул интернет-сыщиков на размышления о том, с кем же Чехова завязала новый роман.

Подписчики обратили внимание на то, что у Анфисы крупный размер стоп.

«У Вас где-то 44 размер ноги?», - поинтересовались у ведущей. Отсюда был сделан вывод, что на такие большие ноги мог обольститься 41-летний Алексей Панин.

Напомним, что актер попал в скандал, который связан с постельной сценой и ногой. Видео моментально распространилось в Сети, где в качестве главного действующего лица признали Панина. Вероятно, именно по этой причине разведенная еще в 2017 году Чехова может не торопиться афишировать новые отношения со скандально известным актером. Ведь чтобы об инциденте забыли, необходимо выждать время.