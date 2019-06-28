Малышева от астрологии! Володина запугала нуждающихся в помощи врачей клиентов затмением

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Об отмене похода к врачу, переносе важных операций и отказе от уколов задумались россияне, запуганные «коридором затмений» телеведущей.

Астролог Василиса Володина, за деньги предсказывающая клиентам влияние звёзд едва ли не на каждый аспект их жизни и читающая гороскопы участникам передачи «Давай поженимся!» на «Первом канале», видимо, решила взять на себя ответственность за здоровье доверчивых россиян, нуждающихся в медицинской помощи, и рассказать, когда стоит откладывать походы к врачам или вовсе переносить важные операции, руководствуясь, велением звёзд.

Как поведала пользователям Сети в своём Instagram «телеастролог», в период с 30 июня по 19 июля все люди будут находиться под воздействием так называемого «коридора затмений», влияние которого может оказаться «совсем злым или фатальным» и привести к непредсказуемым и даже разрушительным последствиям в любых важных событиях, делах и планах.

Особенно взволновали и напугали слова «авторитетного астролога» тех, кто намеревался в этот период обратиться за медицинской помощью к врачам или вовсе отдаться в руки хирургов. Но Володина не только не пожелала успокаивать потенциальных покупателей своих предсказаний, но и ещё больше подлила масла в огонь, запугав их горьким опытом наблюдений за операциями в коридоре затмений.

«Если есть возможность перенести, надо переносить!», - уверенно заявила одной из подписчиц Володина, видимо, даже не осознавая всей ответственности за возможные последствия своего «совета».

Судя по всему, астролог на полном серьёзе решила взять в свои руки жизни и здоровье наивных россиян и покуситься на лавры знаменитого «теледоктора» Елены Малышевой, обвиняемой зрителями в преступном непрофессионализме и продаже опасных дорогих диет.

Впрочем, к чему могут привести не сделанная вовремя операция или несвоевременное обращение к врачу, «Малышеву от астрологии», видимо, интересует куда меньше, чем собственный заработок.